Bergeijk bestrijdt eikenprocessierups

Oppermachtig Burgmans Biljarts uit Bergeijk terug in eredivisie driebanden

7 april Komend seizoen is Burgmans Biljarts na één jaar afwezigheid weer present in de Buffalo League, de eredivisie driebanden. In de 19de van in totaal 22 wedstrijden werden zaterdag het kampioenschap in de eerste divisie en de promotie behaald dankzij een 5-3 zege op ’t Hartje/Total Power Europe.