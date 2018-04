Bergeijk viert feest: grabbelen, 'jagen' op squishys en schminken

De vrijmarkt toont een ‘oranje’ dresscode. Ouders en kinderen hebben hun waar uitgestald en proberen de waar aan de man te brengen. Het grabbelen mag zich dit jaar in een warme belangstelling van de kinderen verheugen. Geknield voor de grabbelton – twee keer grabbelen voor één euro – wordt er gevist naar de schat. Bij één kraam worden onder andere squishys verkocht. Het blijken hele zacht aanvoelende dingen te zijn. Elke vorm is mogelijk: appels, citroenen, beestjes. Nog het meest opmerkelijk: kinderen stonden in de rij om er één te bemachtigen. Kennelijk een nieuwe rage.

'Mooiste fiets'

Rondom de kiosk waren er ook tal van andere vermakelijkheden. De dansvloer werd intensief gebruikt door onder andere breakedancejongens. Van nog tamelijk jong (jaar of zeven) tot wat ouder (twintigers) maakten ze de meest ingewikkelde bewegingen en sprongen. Het publiek wist het te waarderen. Voor de ‘mooiste fiets’ hadden een zevental kinderen (meisjes) zich aangemeld. Fietsjes voorzien van slingers en ballonnen werden door de jury beoordeeld. Uiteraard was er een eerste , tweede en derde prijs. Maar, er waren ook vier vierde prijzen, zodat iedere deelnemer blij was in de prijzen te vallen.

Schminken

Ook waren er meerdere plekken waar kinderen geschminkt konden worden. De Bergeijkse brandweer was ook van de partij. Met hydraulische knipscharen werd de jeugd gestimuleerd om een fiets in stukken te knippen. Dit was duidelijk een jongensding: gehuld in beschermende kleding en helm gingen ze onder deskundige begeleiding aan de slag. De Bergeijkse Hofkapel loopt rond op de markt en blaast er een vrolijke noot uit de instrumenten. Het hoofdpodium is nog redelijk rustig en in afwachting van de verdere feestelijke invulling van de Bergeijkse Koningsdag. Rond een uur of vijf is het al gezellig druk bij het podium. De avond is nog lang.