Bergeijkse link met 'Kasteelmoord': huurmoordenaar en neefje groeide op in dorp

Vijftien jaar cel legde de rechtbank in Brugge gisteren op aan Roy L. Het is de straf die hoort bij zijn aandeel in één van de meest spraakmakende moordzaken uit de Belgische geschiedenis: de Kasteelmoord. De Tilburger, die opgroeide in Bergeijk, hielp zijn oom Ronny van B. bij de moord op kasteelheer en projectontwikkelaar Stijn Saelens. De twee waren via tussenpersonen ingehuurd door de schoonvader van Saelens, André G., die 27 jaar celstraf krijgt. Ronny zelf kan niet worden veroordeeld. De Eindhovenaar overleed een paar maanden na de moord.

Dumpen

Ronny van B. is het die op 31 januari 2012 in de hal van het kasteel in het West-Vlaamse Wingene de trekker overhaalt, waarna Roy hem helpt het lichaam van Saelens in een put te dumpen. Roy ontkende dat hij wist wat zijn oom van plan was toen hij eind januari bij hem in de auto richting België stapte. ‘Geef me straf, dat verdien ik. Maar maak geen moordenaar van me, want dat ben ik niet’, schreef hij in een brief.

Ronny is de kwade genius van de twee, ziet ook wel de rechtbank. Zij schetst het beeld van een man die altijd een wapen droeg en er zelfs mee naar bed ging. Altijd zat hij krap bij kas, maar na de moord op Saelens liep hij rond met een dikke stapel biljetten. Dat sluit aan bij de woorden van zijn zus, en moeder van Roy. Ze noemt Ronny een ‘zeer gevaarlijke man’ en een ‘in- en inslecht mens’.

Arbeidersgezin

Ronny en de moeder van Roy groeien op in Bergeijk in een arbeidersgezin met vijf kinderen. De familie woont in een twee-onder-eenkapper aan de Prinses Marijkestraat, waar hun moeder Alda nog altijd zit. Op de dag dat bekend wordt welke straf haar kleinzoon gaat krijgen, wil ze niet over hem en zoon Ronny praten. “Ik heb al zoveel verdriet. Ik kan er niet meer tegen”, vertelt ze.

Mensen in het centrum van Bergeijk kennen vooral de reputatie van Ronny als vechtersbaas in het uitgaansleven. Na zijn schooltijd zou hij in de horeca en in de bouw hebben gewerkt en woont hij in een huurhuisje aan het Sterrepad. In het straatje vlakbij het centrum woont nog altijd één van zijn oude vrienden. Heroïne heet hun gedeelde interesse in de jaren negentig. “We hebben vaak samen gebruikt”, vertelt de man. “Ron dealde er ook in. Vanuit België kwamen ze allemaal hier naar hem voor hun heroïne. Hij is nog een keer naar Londen geweest om af te kicken. Dat ging een paar jaar goed, maar uiteindelijk was hij toch weer verslaafd.”

Huurmoordenaar

Ronny rolt ondertussen steeds verder de criminaliteit in. Eerst verdient hij zijn geld met inbraken, later met de drugshandel om uiteindelijk uit te groeien tot huurmoordenaar. Dat blijkt in 1998 als hij in Valkenswaard samen met een Ierse kompaan Noud Waterschoot omlegt. De harddrugsdealer wordt op klaarlichte dag, terwijl de terrassen vol zitten, doodgeschoten als hij met zijn auto voor het stoplicht staat. Ronny is niet de schutter, maar wel medeplichtig: acht jaar cel.