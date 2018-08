Boek Marie-Cécile Moerdijk: Eindeloos vat vol verhalen

Cabaretier en tekstdichter Ivo de Wijs selecteerde honderd columns uit de veelvouden die Marie-Cécile Moerdijk (89) schreef voor de Nieuwe Zeister Courant, El Periódico en nog maakt voor Het NederBelgischMagazine. De schrijfster en zangeres vertrouwde haar goede kennis blindelings en liet de werkjes in eigen beheer meteen bundelen in 'Kloffers en stekskes' (klompen en lucifers). De korte verhalen zijn doorspekt met weetjes, verwondering over de loop der dingen in het leven en reisanekdotes van de wereldburger Marie Cécile. Kortom een leuk, lerend en levendig werkje. In het gesprek met de schrijfster hopt ze van herinnering naar verbijstering en zonder het te weten komen daar zomaar verhalen uit de columns voorbij. ,,Deze gebeurtenis zal ook wel in de bundel staan", voegt ze er dan achteloos achteraan.

De lezer krijgt met de columns een goed beeld van het leven van de kunstenares. Zo is ze eigenlijk wel een digibeet. Ze zweert nog bij de wetenschap van de encyclopedie. Marie Cécile mocht van haar vader echter pas in de 25 intrigerende en met goud versierde boeken kijken als ze zonder afkijken de naam van de boeken kon schrijven. Marie Cécile bekent nog steeds liever in een boek dan op een schermpje te kijken. Dus googelen is er niet bij.

In de boeken vond ze helaas niet hoe ze op de wereld kwam. Vader bracht uitkomst door te verklappen dat Marie-Cécile uit de hemel kwam. De waarheid van haar geboorte met behulp van een enorme tang, omdat ze niet wilde komen hoorde op haar zestiende. In een ander hilarisch verhaaltje maken we kennis met een kordate moeder. Als er een hoge politicus plotseling met een gans voor de deur van de weduwe en haar dochter Lotje staat en een lekkere maaltijd van het dier komt bereiden laat ze zich aanvankelijk overbluffen en kan hij zijn gang gaan. Na de heerlijke dis en wat drankjes hoopt de zangeres dat 'de indringer' het hazenpad kiest. Hij claimt echter een slaapplaats. Marie-Cécile schrijft te smullen als de zij met Lotje de logé die nacht de stuipen op het lijf jaagt en hem zo buiten hun slaapkamer weet te houden.