Boetes voor 2.880 hardrijders in Bergeijk

Baanwiel­ren­ner Lavreysen uit Luyksges­tel neemt revanche op Rus en staat in halve finale op EK

6 augustus Harrie Lavreysen uit Luyksgestel en Jeffrey Hoogland hebben zich geplaatst voor de halve finales op de sprint bij de EK baanwielrennen in Glasgow. Hoogland versloeg de Brit Philip Hindes. Lavreysen was te sterk voor de Rus Denis Dmitrijev. In de halve finale treffen de Nederlanders elkaar, daardoor is Nederland al zeker van een zilveren plak.