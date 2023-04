Van vitrines in Rijksmuseum en Louvre tot wanden met ingebouwde techniek in Beijing; Bruns timmert al zestig jaar aan de weg

Raad akkoord, maar ook kritisch over verbouwing kerk Steensel: ‘Uitkomen op dubbele kosten, dat is broddel­werk’

EERSEL - De Eerselse raad is unaniem akkoord met het verbouwen van de voormalige Luciakerk tot gemeenschapshuis voor Steensel. Voor het aanpassen van het gebouw is 2,8 miljoen euro meer nodig dan aanvankelijk de bedoeling was.