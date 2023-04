Brabanders betalen het minst voor een begraafplaats

Eindhoven­se draaideur­cri­mi­neel opgepakt na inbraak bij fietsenwin­kel in Nuenen

NUENEN - Een 50-jarige Eindhovenaar met een strafblad met meer dan honderd delicten is opnieuw tegen de lamp gelopen. De man besloot maandagochtend in te breken bij een fietsenwinkel in Nuenen.