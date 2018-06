Brief Skozok valt verkeerd in Bergeijk, concept kindcentrum in de wachtkamer

De raad besloot dinsdagavond om die reden het concept voor het integraal kindcentrum in Bergeijk niet vast te stellen.

De Gerardusschool maakt onderdeel uit van Skozok. Die organisatie heeft de ouders per brief laten weten dat de school het voortaan zonder de twee onderwijsassistenten en de conciërge moet doen. Bij de gemeenteraad is dat nieuws slecht gevallen.

De Gerardus is een kleine school. Een paar jaar geleden hebben de gemeente en Skozok zich extra ingezet om de school voor het dorp te behouden. Even zag het er destijds naar uit dat Skozok de school zou opheffen. Dat zou een negatief effect hebben op de leefbaarheid van het dorp, oordeelde de gemeente. Bergeijk had er destijds veel waardering voor dat de onderwijsorganisatie haar mening bijstelde en haar best deed de school toch open te houden.

Gedateerd

Daarnaast is de gemeente in gesprek met Skozok over een nieuw schoolgebouw op 't Hof en een nieuwe organisatie die daarbij hoort: het integraal kindcentrum. Kinderopvang Nummereen is daar ook een partner in. Twee basisscholen op ’t Hof zitten in gedateerde gebouwen. Een locatie voor de nieuwbouw is nog niet aangewezen. Gesproken wordt over een plek bij theater De Kattendans. Dinsdagavond zou de raad een concept voor het ikc te bespreken.

De Skozokbrief gooide echter wat de raad betreft roet in het eten. ,,Namens alle fracties in de raad wil ik u verzoeken dit agendapunt niet voor te leggen voor besluitvorming”, zo vroeg raadslid Fred Vermeulen (GroenLinks-PvdA) de voorzitter. Hij stelde voor het onderwerp voor bespreking uit te stellen tot een 'nog nader te bepalen tijdstip'. De reden gaf hij ook aan. De raad verlangt van Skozok een ‘constructief commitment’ om verder te praten over het ikc. De ontwikkelingen in Weebosch laten volgens hem zien dat het daar nu aan ontbreekt.

Vertrouwen