Brug 6 nieuwe landmark in gemeente Bergeijk

,,Aan de vernieuwing ging een ruim traject vooraf", vertelt Geert Bullens namens de gemeente Bergeijk: ,,We begonnen met een inventarisatie van alle bruggen die we hebben. Dit was de zesde op de lijst van in totaal veertig stuks, vandaar de naam 'Brug 6'. Een paar bruggen in Westerhoven hebben al een opknapbeurt gehad maar deze moest vervangen worden om verzakking te voorkomen. Vier maanden geleden begon de aanleg. De nieuwe brug is breder dan de huidige weg, handig met het oog op de toekomst: Hij moet 100 jaar mee kunnen. Als in die tijd de weg breder moet dan hoeft de brug niet meer aangepast te worden."

Natuurgebied

Ook aan de fauna is gedacht meldt Bullens: ,,De vorige brug had een rooster in het wegdek waar dieren onderdoor konden. Maar dat nodigde niet echt uit wanneer er auto's overheen rijden. Nu kunnen de dieren die niet kunnen zwemmen veilig onder de brug door." Voor Kuijken is het project een mooi voorbeeld van functionele kunst in het openbaar gebied: ,,Bij het opknappen en vernieuwen van de bruggen hebben we sowieso een leuning nodig. Door net wat extra uit te geven, creëren we een landmark in de beekdalen van de gemeente. We gaan dit dan ook zeker doorzetten bij volgende opknapbeurten. Qua ontwerp vergelijkbaar, maar dan natuurlijk met een ander dier en een ander gedicht erop." De planning en locaties van vervolgprojecten liggen nog niet vast. Bullens: ,,We streven naar een brug per jaar."