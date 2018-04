CDA en VVD akkoord over coalitie Bergeijk

update Gehandicapte man gevonden na urenlange zoekactie in bos bij Bergeijk: 'Hij is erg moe'

11 april BERGEIJK - De verstandelijk beperkte man naar wie de politie sinds woensdagmiddag met man en macht op zoek was, is terecht. Een alerte burger zag hem lopen in de buurt van de Witrijt, waar de 52-jarige man verdwaald was geraakt. ,,Buiten het feit dat hij erg moe is, maakt hij het goed."