CDA verliest flink in Bergeijk, maar blijft wel de grootste

BERGEIJK - Het was groot feest voor de aanhang van GroenLinks en PvdA woensdagavond in de Kattendans in Bergeijk. De nieuwe combinatie GL/PvdA komt in de raad met vier zetels, daar waar de PvdA de vorige periode nog maar met twee man in de raad zat. De aanhang had extra plezier: het CDA kwam op zeven zetels. Dat waren er in de vorige periode nog negen, toen goed voor een absolute meerderheid in de raad.

Die meerderheid was het CDA in november vorig jaar al kwijt. Toen ging het CDA-raadslid Twan Jansen als eenmansfractie verder. De vraag was of de partij gisteren weer tot die negen kon reiken.

CDA-fractievoorzitter Dorien Vervest was niet ontevreden over het resultaat. ,,Het is nog steeds zo dat ruim veertig procent van onze gemeente op het CDA stemt. We besturen nu al drie periodes. Het gaat goed met Bergeijk en daar hebben wij aan mogen bijdragen."

Een absolute meerderheid voortzetten is nagenoeg onbegonnen werk, stelt ze. ,,Waar zie je dat nou in Nederland? Het is al heel knap dat dat ons ooit gelukt is. En met zeven zetels zijn we nog steeds ruim de grootste in de raad."

'Goed hè?'

De gelukkigste man van de avond was PvdA-fractievoorzitter Wil Rombouts. Hij had van tevoren al geroepen dat hij bij minder dan vier zetels niet meer in de raad ging zitten. ,,Ja, het gaat goed hè", glunderde hij bij het aanhoren van de uitslagen. De vorige keer stemden 1115 Bergeijkenaren op zijn partij. Gisteren waren dat er 1907.

GL/PvdA ging in de meeste stemlokalen naar dubbele cijfers. ,,De PvdA Bergeijk heeft de afgelopen vier jaar veel werk gemaakt van oppositie", aldus Rombouts. ,,Landelijk doet de PvdA het niet geweldig. Daarom vind ik dit een uitstekend resultaat." Hij voegde daar aan toe dat de combi met GroenLinks goed heeft uitgepakt. ,,Ik denk dat we daar toch ook minstens een zetel aan te danken hebben."

Vreugde

Voor de VVD was er ook reden tot vreugde. Bij de vorige verkiezingen kwam de partij op twee zetels. Gaandeweg de rit raakten de liberalen hun twee VVD-raadsleden kwijt. ,,Daardoor kwamen we op nul zetels in de raad", zegt lijsttrekker Ineke Bergmans. ,,Onze partij heeft dus een tijd niet in de raad gezeten. Om dan op twee zetels weer terug te komen, dat vind ik toch knap."