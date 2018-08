Centrummanager Bergeijk wil horecastraat

BERGEIJK - Van centrummanager Bèr Timmermans mag het deel van 't Hof dat recht voor Tante Thee, Vlegel en de Hofkaemer ligt, of verdwijnen, of bij de kerk komen te liggen. Dan kunnen de vele terrasliefhebbers pas echt op het plein zelf zitten en ontstaat er een echte 'horecastraat'.

Bergeijk heeft zijn centrum goed op orde, vindt centrummanager Bèr Timmermans. ,,Maar dat hebben we ook te danken aan de vele Belgen die hier komen winkelen. Zij maken dertien procent uit van het totaal. We kunnen ze ook goed gebruiken."

Timmermans is net een klein jaartje aan de slag als centrummanager van Bergeijk. Hij woont zelf al bijna veertig jaar in het dorp. ,,Ik kan wel zeggen dat ik me een Bergeijkenaar voel", zegt hij lachend.

Leegstand

Bergeijk is een van de weinige dorpen in de regio waar de winkelleegstand onder de vijf procent zit. ,,De leegstand bedraagt 4,5 procent, om precies te zijn. Dat is niet verkeerd, want enige leegstand heb je altijd wel." Toch staat er ook in het Bergeijkse centrum hier en daar wat leeg. ,,Het pand op op 't Hof waar voorheen de slager zat, staat al jaren leeg. Op 't Hof-Noord stonden drie zaken naast elkaar leeg. In een van die drie zit nu een kringloopwinkel. De gemeente is druk bezig met plannen voor dat hele gebouw."

Het is goed om de sterke punten van het dorp uit te lichten, onderstreept Timmermans. ,,Bergeijk telt relatief veel zelfstandige ondernemers. Dat maakt een centrum erg leuk. Wat me bijvoorbeeld verraste, is dat er best veel inwoners van de Kempen, maar ook uit Valkenswaard op 't Hof komen winkelen."

Het plein bij de kerk, met de kiosk, ziet er fraai uit. ,,Maar waar we het nu over hebben, is de straat voor Tante Thee, Vlegel en de Hofkaemer. Wij zouden dat stuk graag zien uitgroeien tot de horecastraat van Bergeijk. De zon staat er op, maar als je op het terras zit, kijk je tegen de geparkeerde auto's aan."

Het liefst ziet hij dat de straat op de huidige plek verdwijnt, zodat alle terrasgangers op het plein van 't Hof zelf zitten. ,,Van mij mag die straat best recht voor de kerk komen te liggen. Maar ik snap het wel: de gemeente heeft het plein net opgeknapt. Die gaat dat echt niet morgen weer op de schop nemen."