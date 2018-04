Crazy Cross in Bergeijk: het gaat om het amusement, niet om de snelste tijd

Flintstones

Opvallende verschijning in de Crazy klasse (voertuigen die nergens anders bij passen) zijn de Flintstones in een heuse bijpassende wagen, zei het dat deze versie wel gemotoriseerd is. Tijdens de rondes weten de Flintstones de vaart er goed in te houden, maar terugkerend in het rennerskwartier komt de rook uit alle hoeken en gaten van het voertuig. Of het voertuig de volgende manche kan rijden is vooralsnog de vraag. Het crossteam d’n Bokshaai is ook dit jaar weer paraat en staat met zes wagens aan de start. ‘There is no place like bokshaai’ valt op de voertuigen te lezen.