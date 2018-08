De Grenslopers uit Luyksgestel: Kilometers oppeuzelen als hobby

Bijbaantje bij technische bedrijven Kempen

10:44 EERSEL - Kempische jongeren tussen 15 en 25 jaar zouden meer open moeten staan voor een bijbaantje, stage of een afstudeertraject bij een industrieel of technisch bedrijf in de Kempen. Om die reden zijn Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met een initiatief gestart.