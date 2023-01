Debuterende Trees en Miene stelen de show tijdens zittingsavonden in Koffiegat

Lenie (88) wil na ruim 75 jaar haar verhaal kwijt: ‘Mijn vader was lid van de NSB’

Het floepte er eigenlijk zomaar ineens uit, vorig jaar aan de keukentafel bij de buurvrouw: ‘Mijn vader was lid van de NSB’. Het was voor het eerst dat Lenie (88 jaar) er over sprak. ,,Echt, mijn vader was een fantastische man.”

11:00