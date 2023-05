Dodenherdenking Westerhoven met verhaal oorlogsveteraan

PSV kan alvast deze vijf belangrij­ke conclusies trekken na een roerige bekerfina­le

De bekerfinale van 2023 was er eentje die in Eindhoven een klein etmaal als een sinaasappel is uitgeperst. PSV was door het dolle heen en vierde volop feest na het kloppen van Ajax, vanaf de penaltystip. In reguliere tijd was er vooral voor rust weinig te beleven en boden beide partijen een bedroevend schouwspel. Daarna werd het (iets) beter, al bleef het aantal doelpogingen beperkt.