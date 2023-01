Echtpaar Van Brakel Koffieleuters van Verdienste

Geert-Jan was in 2001 prins carnaval en was een aantal jaren lid van de Raad van Elf. Daarnaast is hij al jaren de hoffotograaf van het Koffiegatse carnaval. Hij maakt al vele jaren foto’s van de zittingsavonden voor het Koffiegatse blad De Fluitketel en plaatst deze ook op de sociale media. Zijn vrouw Maaike van Brakel is leidster van de dansmarietjes en zorgt ervoor dat elk jaar weer nieuwe pasjes worden ingestudeerd en ook de jonge minioren weer een plekje in deze groep vinden.