Een kijkje in de wereld van de brandweerlieden

Riethovena­ren luiden noodklok: ‘Elke goede woning komt op prikbord bij ASML’

RIETHOVEN/BERGEIJK - Riethovense starters en ouderen hebben het extra hard te halen op de al zo krappe woningmarkt. Het dorp in de gemeente Bergeijk is in trek bij ASML, dat op slechts 6 kilometer fietsen ligt. Een groep Riethovenaren komt met oplossingen en ideeën en vraagt de gemeente in actie te komen.