Ernstig ongeluk op N69 bij Riethoven: twee vrachtwagens op elkaar gebotst, één chauffeur gewond

Champagne voor Nat en Van Wersch in Westerho­ven

Een oude bekende stond dit weekend op de hoogste trede van het erepodium in Westerhoven. Niemand minder dan Anna van Wersch pakte de best gevulde enveloppe, nadat de Maastrichtse in de eindsprint van een kopgroep de beste was. Ze klopte Elisa Serné en Bente van den Nouweland, die mee op het podium mochten.