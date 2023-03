Gemeente Bergeijk deelt opnieuw gratis regentonnen uit, na succes in Riethoven

Vorig jaar waren de honderd regentonnen voor de inwoners van Riethoven in enkele minuten uitgedeeld. Op een zaterdag in november konden de gelukkige Riethovenaren bij de dorpsmoestuin aan de Dorpsstraat hun regenton ophalen.

Dit keer wordt dit project in de kernen Westerhoven, ’t Loo en Weebosch gehouden. Ook andere inwoners van de gemeente Bergeijk kunnen zich hiervoor inschrijven.

Minder regenwater in riool

Doel van deze regenronnenactie is dat er minder regenwater in het riool belandt, waardoor dit minder belast wordt. Bijkomend voordeel is dat inwoners het opgevangen regentonwater in de tuin gebruiken. Daardoor hebben daar ook planten en dieren plezier van.

In Westerhoven worden negentig regentonnen verloot, in de Weebosch dertig en op ’t Loo zeventig stuks. Daar de regentonnen vorig jaar in Riethoven in enkele minuten waren vergeven, zijn voor Riethoven dit keer ook nog vijftig regentonnen beschikbaar gesteld.

Volgend jaar zijn de kernen Bergeijk ’t Hof en Luyksgestel voor deze actie aan de beurt. Aanmelden kan tot en met zondag 2 april via bergeijk.nl/regentonnenactie. Wie na loting voor een regenton in aanmerking komt kan deze in de avonduren van dinsdag 18 of woensdag 19 april ophalen.