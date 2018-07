Gemeentemagazine voor Bergeijk in de maak

Etienne Bax heeft de pech eindelijk van zich afgeschud

14 juli Etienne Bax heeft de pech eindelijk van zich afgeschud. Onlangs pakte de zijspancrosser de ONK-titel in Rhenen en greep hij in Lommel zijn eerste GP-zege van 2018. Gisteren kwam daar tijdens de Zwarte Cross een mooie tweede plaats bij. Mede door de blessures van zijn concurrenten Daniël Willemsen en Valentin Giraud vocht Bax zich met bakkenist Kaspars Stupelis terug naar de derde plaats in het kampioenschap.