Giftige rook door brand in Overpelt: Belgen moeten ramen en deuren gesloten houden

Er werden explosies gehoord. Mensen in de nabije omgeving van het bedrijf aan de Haltstraat en bewoners van Lommel en Hechtel-Eksel krijgen de raad om voorlopig ramen en deuren gesloten te houden. De gemeente Overpelt verspreidde die voorzorgsmaatregel.



De maatregel geldt niet voor het vlakbij gelegen Luyksgestel, al is de rook vanuit de regio rond Bergeijk wel goed te zien. ,,We weten ervan en hebben het gemonitord, maar we doen er niks mee'', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De rook trekt volgens hem parallel aan de grens richting Mol.



Het bedrijf herstelt vrachtwagens en maakt opleggers. Meerdere korpsen uit het Belgische Limburg zijn opgeroepen voor de aanvoer van extra bluswater. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de schade is groot. De oorzaak van de brand is niet bekend.