Golfbaan de Paal weer stapje dichterbij

Na een 'vette' halve finale zit Lavreysen in finale keirin gevangen in sixpack

1 maart De teleurstelling was niet eens heel groot nadat Harrie Lavreysen op het WK baanwielrennen in Apeldoorn als zesde en laatste was gefinisht in de finale van het keirin. ,,Dit is gewoon een heel moeilijk onderdeel, waarin ervaring een grote rol speelt. Het was ook pas mijn eerste WK-finale. Hier heb ik weer van geleerd", zei hij over de eindstrijd, waarin hij in de slotronden gevangen zat in het sixpack dat joeg op goud, zilver en brons.