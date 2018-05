Gouden randje voor Bergeijks mestbedrijf Houbraken

Missie aangesla­gen Bax in Tsjechië geslaagd met 2e plaats

13 mei De gehavende Etienne Bax is niet voor niets naar Tsjechië afgereisd. Ingepakt in een schouderbrace weerde hij zich zondag met bakkenist Kaspars Stupelis kranig in de GP zijspancross in Kramolin. Met een 2e plaats achter het duo Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart klom de Bergeijkse zijspancoureur in de stand om het wereldkampioenschap naar de 6e plaats.