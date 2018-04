Grote zoekactie naar gehandicapte man in Bergeijk

Nieuwe route ‘Hooihuiskes’ in Bergeijk

11:42 BERGEIJK - Vijf jaar geleden reden ZLTO-voorzitter Hans Huijbers en toenmalig burgemeester Driek van de Vondervoort naast elkaar op de fiets bij de opening van de Hooihuiskesroute in de gemeente Bergeijk. Het idee was door ZLTO-Bergeijk afgekeken van Van de Vondervoorts vorige gemeente Boekel waar een gelijksoortige prieeltjesroute was gemaakt.