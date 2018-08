'Hondeneigenaren opgelet!' Gebakken sponzen lijken expres verspreid op grasveld in Bergeijk

Lekkere geur door frituurvet

Door sponzen te bakken in frituurvet, krijgen ze voor honden en katten een lekkere reuk en smaak. Maar eenmaal in de maag zwelt de spons op door het maagsap. Als het meezit wordt het dier misselijk en braakt het de spons weer uit. Als dit niet lukt kan het zorgen voor een afsluiting van de maag of verstopping verderop in het darmkanaal. Dit gaat gepaard met hevige buikpijn en is levensbedreigend. Voor kleine honden en katten kunnen kleine hoeveelheden al fataal zijn.