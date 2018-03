Interesse Woningbelang voor Vestia-woningen in Bergeijk

Vestia verkeert al jaren in financiële problemen. Een van de mogelijkheden is het verkopen van een deel van de woningvoorraad. Dat zou voor Bergeijk betekenen dat er minder sociale huurwoningen beschikbaar komen. Een andere mogelijkheid is minder investeren in de bestaande woningen. Ook daarvan zijn de huurders de dupe.

,,Hoewel de gemeente geen partij is tussen koper en verkoper, is het voor Bergeijk van groot belang dat de woningen in de sociale huursector blijven", zegt verantwoordelijk wethouder Thomas van Hulsel in een reactie. ,,De beste garantie voor ons is overname door een corporatie als Woningbelang dat al in onze regio, maar ook elders in Bergeijk actief is." Wethouder Van Hulsel heeft voor deze oplossing bij het ministerie gepleit.