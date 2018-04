Kempen wil IJslandse drankaanpak

De Eerselse wethouder Ria van der Hamsvoort kan zich nog het moment herinneren dat een dronken meisje compleet onderuit ging op de fiets. Ze zag het voor zich gebeuren. Mensen erbij, ambulance. ,,Het was verschrikkelijk om te zien. Ze was helemaal van de wereld."

De Kempische jeugd lust hem graag. Brabanders mogen bourgondiërs zijn, in Eersel, Reusel-De Mierden, Bladel en Bergeijk gooien ze er graag nog een schep - of liever een slok - bovenop. Maar vooruit, eerst het goede nieuws: het alcoholgebruik bij de jeugd neemt al jaren af, ook in de regio, ook in de Kempen. En dan het slechte: in de Kempen gaat dat trager. Cijfers liggen een stuk hoger dan in de rest van de regio.

Grote uitzondering

De bestuurders van de Kempengemeenten hebben daar genoeg van. Ze doen mee aan een landelijk project waarbij IJsland het grote voorbeeld is. In dat land is het gebruik van drank door jongeren al jaren sterk afnemend. Wie daar onder de zestien nog een glas pils of wijn drinkt, is daar nu de grote uitzondering. En dat was op het vulkaneneiland wel eens anders.

In Zuidoost-Brabant had in 2007 56 procent van de jongeren (12 tot en met 17 jaar) ooit een alcoholische drank genuttigd. In 2015 was dat 37 procent. In de Kempen zakte dat ook: van 63 naar 49. Dat is 12 procent hoger dan de rest van de regio. Bladel scoorde het slechtst met 52 procent.

De Bladelse wethouder Marko van Dalen kan dat plaatsen. Deels zit het hem in de cultuur. ,,We kennen de grote feesten op het platteland. De tenten bij de boeren, flink wat drank en dan is het zuipen. Als jongere ben je een buitenbeentje als je niet meedoet."

In IJsland is jaren geleden onderzocht hoe die cultuur te doorbreken is. Die aanpak werpt nu zijn vruchten af. Belangrijk is dat ouders er nadrukkelijk bij betrokken zijn. ,,Het vraagt ook iets van ouders om de knop om te zetten", zegt de Reuselse wethouder Peter van de Noort. ,,Sommigen vinden dat ze er zelf ook groot mee zijn geworden." En zijn Bergeijkse collega Stef Luijten: ,,We investeren hierin. Een verandering is niet zomaar te realiseren."

Sport

Een maatregel op IJsland is dat jongeren veel meer activiteiten wordt aangeboden, zowel culturele als sportieve. Tegenwoordig doen er van de twintig IJslandse scholieren zeventien aan sport.