Kortsluiting veroorzaakt brandje bij Be Fit Center in Bergeijk

Fressevenweg Bergeijk en Bergeijksedijk Valkenswaard een week afgesloten

15 januari BERGEIJK/VALKENSWAARD - Bergeijk en Valkenswaard gaan werkzaamheden uitvoeren op de Fressevenweg in Bergeijk en de Bergeijksedijk in Valkenswaard. Dat gebeurt in de week van 22 januari tot en met 27 januari. De volledige weg tussen de N69 in Valkenswaard en het Eykereind in Bergeijk wordt daarvoor afgesloten.