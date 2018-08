Lege drugsvaten gedumpt in Riethoven

CDA-kop­stuk Dorien Vervest uit Bergeijk weg na dronken­mans­rit

9:31 BERGEIJK - Na een borrel in het Bergeijkse gemeentehuis in april stapte toenmalig CDA-leider Dorien Vervest in de auto. Dronken werd ze van de weg geplukt. Vorige week werd ze veroordeeld door de politierechter.