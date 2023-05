Lekker weer in Bergeijk vanmiddag en vanavond

Bakkerijmu­se­um Luyksges­tel eert het ambacht van broodbak­ken al vijftig jaar

LUYKSGESTEL - De straatnaam Kapellerweg in Luyksgestel verraadt, zoals vele straatnamen, wat er met name te vinden is. In de enige bocht in de weg straalt namelijk de eeuwenoude Kruiskapel. En toch staat iets eerder nog een parel met een relatief jonge leeftijd van vijftig jaar: het Bakkerijmuseum.