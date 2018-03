Lintje voor Clemens en Kwinten uit Bergeijk

Frans Kwinten (39) was sinds 2006 raadslid voor het CDA. In de periode 2014-2018 was hij tevens commissielid MZ. Hij ontvangt de onderscheiding tevens voor zijn inzet als penningmeester bij de Toneelclub Westerhoven en diverse bestuursfuncties binnen de ZLTO Bergeijk.

Leon Clemens (56) is ruim 28 jaar betrokken bij de lokale politiek binnen het CDA, waarvan in de periode 1990- 1994 en de laatste 8 jaar als raadslid en commissielid. In de periode 2014- 2018 was hij tevens voorzitter van de commissie ABZ. Hij ontvangt de onderscheiding tevens voor zijn inzet voor de Pielis en in het bijzonder als penningmeester van de Stichting Uitvoering Landschapsbeheer De Pielis.