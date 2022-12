Luyksgestel loopt uit voor ‘inzegening’ kerststal Tiliaans-Noord

LUYKSGESTEL- Sneeuw zou er niet vallen in Luyksgestel, zo was de verwachting. Maar zaterdagavond lag er bij de officiële opening van de eerste kerststal in de buurt Tiliaans-Noord toch echt een aardig laagje sneeuw in het plantsoen waar ‘de historische parel’ de komende weken te bewonderen is.

De organisatie heeft sowieso niets aan het toeval overgelaten. Behalve de sneeuw staan in de omgeving wegwijsborden met een pijl in de richting van het bijzondere onderkomen. Maar hoe zit het met die sneeuw? De grootste aanjager van dit buurtproject, Stefan Verdonschot, heeft daar het antwoord op. „Tijdens een drankje met de klusgroep bij de stal borrelde het idee op en na een telefoontje met Montana Snowcenter in Westerhoven stonden we vanmorgen in de skihal sneeuw te scheppen.”

Ondertussen kun je in de nog donkere ‘tuin’ van de kerststal over de koppen lopen. De buurtbewoners, dorpelingen en andere nieuwsgierigen klonteren samen voor het inhuldigingsmoment. Klusser Frans de Jong vraagt na een korte geschiedschrijving van de aanwinst en een dankwoord voor de inzet en sponsors iedereen op om af te tellen. Daarna ‘ontploft’ de kerststal in licht en volgt daarachter een kort salvo van vuurpijlen die zwarte avondlucht veranderen in een hemel vol sterretjes.

Puike werkstuk

De aanwezigen verspreiden zich over het terrein. Ze bekijken de stralende stal gevuld met herders, Jozef en Maria en een kribbe met kindje. In een flinke wei lopen bovendien vijf schapen, een ezel en een kip en er is ook een knus kraampje met lekkers. Onder het gemompel klinkt vooral waardering voor dit puike werkstuk. En dat onder het genot van warme glühwein, chocomel, frisdrank of een biertje.

De buurvrouw die naast de stal woont en vooral geen eer of naam wil hebben: „Ik woon hier drie jaar en heb meegeholpen met het aankleden van de poppen. Het resultaat is super. De stal verbindt de mensen. En ik heb nu ook een mooi uitzicht.”

Quote Je moet het toch maar weer doen. Dit zorgt voor meer levendig­heid Peter van der Heijden, buurtbewoner

In de stal zelf tuurt de warm ingepakte Julie (4) naar het kindje. „Een hele mooie stal. Ik kom er echt vaker naar kijken.” Oma vult aan: „Wat die herders hier doen begrijpt Julie nog niet, dus dat heb nog even uitgelegd.” Ook Peter van der Heijden (58) van een stukje verderop vindt de stal schitterend. „Je moet het toch maar weer doen. Dit zorgt voor meer levendigheid. En een kerststal hoort er ook echt bij in deze tijd. Zelf heb ik er geen meer thuis.”

Melissa de Jong (34) heeft het even rustig met schenken van de drankjes in het kraampje met bijzonder uitzicht. „Ik verzorg ook de beesten. Tweede kerstdag ’s middags zijn we extra open.”