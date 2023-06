Meer dan tweehonderd leerlingen in Bergeijk wachten op uitslag eindexamen

Inzamelac­tie na gezinsdra­ma in Lommel leverde al bijna 48.000 euro op: ‘Fijn om te zien hoe iedereen meeleeft’

Op amper vijf dagen tijd werd er bijna 48.000 euro ingezameld voor de Nederlandse Nikie, die vorige maand haar twee zoontjes verloor bij een vreselijk drama in België. Dat het nieuws over de twee broertjes een grote impact heeft gehad is een understatement. Duizenden vrienden, familieleden, vreemden maakten al donaties en lieten hartverwarmende berichten na: ,,Er is geen handleiding over hoe je met zo’n drama moet omgaan, maar Nikie put wel kracht uit de berichtjes die ze leest.”