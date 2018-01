Meer geld Bergeijk voor isolatie

BERGEIJK - Wie iets wil doen aan duurzaamheid, begint eerst aan 'de schil' van zijn woning zoals muren en daken, zo weet wethouder Stef Luijten, en niet meteen aan zonnepanelen of een goede boiler. ,,Want anders stook je voor de mussen op het dak."

Bergeijk gaat meer subsidie geven aan inwoners die maatregelen willen nemen op het gebied van duurzaamheid. Tot en met vorig jaar november had de gemeente hier al 71.000 euro uitgegeven. De subsidiepot wordt dit jaar verhoogd naar 150.000 euro. Een en ander is vastgelegd in een nieuwe subsidieverordening.

Bijdrage

Er zijn vier maatregelen waarvoor een bijdrage gevraagd kan worden. Deze betreffen dak-, muur- en vloerisolatie en hoogrendementsglas. De subsidie voor warmtepompen gaat omhoog van 600 naar 1000 euro. Voor zonnepanelen en zonneboilers gaat die omhoog van 600 naar 750 euro. Voor isolatiemateriaal verhoogt de bijdrage van 200 naar 750 euro.

De bijdrage van de gemeente Bergeijk moet in dit jaar worden aangevraagd en besteed. Overigens gaat het geld alleen naar eigenaren van woningen in de gemeente Bergeijk. Bovendien moet de woning dateren van voor 1 januari 2015. De gemeentelijke bijdrage in de kosten betreft alleen materiaal- en installatiekosten.

Luijten geeft aan wat een handige volgorde van aanpak is. ,,Je begint met muren en daken. Daarna ga je zoveel mogelijk over op elektriciteit. De derde stap is dan: hoe groot is de behoefte aan energie en hoeveel zonnepanelen heb je daarvoor nodig."

Investeren

De wethouder hoopt dat meer en meer inwoners van Bergeijk overwegen te investeren in duurzaamheid. ,,Dan kunnen wij kijken of we daar hogere bedragen in steken." Hij wijst erop dat er ook landelijk nog subsidies te verkrijgen zijn. ,,Wij evalueren de aanvragen en kijken of wij onze bijdragen moeten bijstellen. Het maakt nogal uit of je 200 euro terugkrijgt of 700 euro."