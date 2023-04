Nieuwe dorpsondersteuner voor Luyksgestel

Gemeente Eersel 3 ridders en 1 lid rijker tijdens lintjesre­gen

EERSEL - Er zijn vier lintjes uitgereikt in de gemeente Eersel tijdens de lintjesregen. Dat is de helft minder dan vorig jaar. Drie personen uit de gemeente zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één iemand tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.