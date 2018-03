Nieuwe monumentenschildjes in Bergeijk

Grote opkomst in Riethoven; René Kuijken informateur in Bergeijk

22 maart RIETHOVEN - Hoewel de trend bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bergeijk in veel stemlokalen gelijk was, waren er hier en daar toch verschillen. De Rietstek in Riethoven viel op door de grote opkomst: hier togen 164 mensen meer naar de stembus dan de vorige keer.