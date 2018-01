Nieuwe poging om supermarkt Bergeijk tegen te houden

BERGEIJK - Het is maar een bizar plan, vinden de bewoners van het Hoefijzer, het vestigen van een nieuwe supermarkt aan het Hof-Noord in Bergeijk. Deze week laten ze dat de raad nog eens weten in een brief met handtekeningen die wordt aangeboden net voor de raadsvergadering.

Ze hopen dat de raad de plannen alsnog afkeurt. De raadsleden kunnen zich er in ieder geval over uitspreken, want Hof-Noord staat op de agenda.

Als het doorgaat, verdwijnt er een blok oude huurappartementen en komt er een supermarkt van 1600 vierkante meter voor terug. Daarboven komen drie lagen met dertig woningen. Het is de eigenaren van koopappartementen er recht tegenover een gruwel.

Om te beginnen zijn de woningen die afgebroken worden, amper dertig jaar oud, merken de briefschrijvers op. 'Ze vormen samen met onze appartementen één geheel', zeggen ze in de brief. Het complete blok kreeg ooit de naam Hoefijzer mee. De huurwoningen hebben een lik verf en een opknapbeurt nodig, maar dan kunnen ze weer jaren mee. Slopen is kapitaalvernietiging, zo vinden ze.

Drukte

Verder vrezen ze de drukte die de nieuwe supermarkt straks met zich meebrengt. Het gebouw wordt hoger, het wordt drukker in de omgeving en een grote supermarkt leidt tot laden en lossen in de vroeger en late uren. Met het mooie, verborgen pleintje aan het Sterrepad is het dan wel gedaan, zo is hun verwachting.

Omdat de nieuwbouw hoger is, zijn ze bang minder zon op hun terrassen te krijgen. De toestroom van bezoekers, auto's en rammelende winkelkarretjes leidt tot geluidoverlast. 'Luchtvervuiling van al die uitlaatgassen wordt straks een verschrikkelijk probleem waar veel bewoners wakker van liggen. Het haalt onze hele toekomstbeeld overhoop'. Ze gaan ervan uit dat alle ontwikkelingen leiden tot waardevermindering van hun woningen.

Lidl

De briefschrijvers wijzen er op dat er om de hoek van het Hof, aan de meester Pankenstraat, ook al een supermarkt bij komt. De Lidl opent volgende maand de deuren. Een ander argument voor de bewoners is dat de kleine winkels aan het Hof daar onder gaan lijden. Ze zijn ook bang dat er te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. 'Heeft u er rekening mee gehouden', zich richtend tot de raad, 'dat de bewoners van huidige en toekomstige appartementen straks ook ergens moet parkeren?'