Ongedwongen flaneren, proeven, eten en drinken op Eco Natuurmarkt in Bergeijk

Bier

Niet zomaar bier overigens, maar bier van het bier- en wijnmakersgilde Bergeijk dat even verderop langs het pad zijn eigen proefsessie heeft. Naast de tap staan de dames van de kookgroep Samen koken in de Natuurtuin. Riny Kersten vertelt dat de 15-20 vrijwilligers hiervan de seizoenen volgen en alles wat de natuurtuin oplevert verwerken in hun creaties. De aardappelwafels, courgettesoep en wortelbolletjes vinden gretig aftrek en worden smakelijk verorberd op het tuinterras. Jeanne Melief uit Deurne heeft zojuist haar Groene Godin weggezet voor een kleine pauze. Met de muzikanten van Out of Nowhere maakt ze telkens een ronde over de slingerende paden van de natuurtuin. "Ik had eerst een rode maar die is 20 jaar geleden in Hannover gestolen nadat ik daar uit het water was gekomen en hij stond te drogen. Met dezelfde kop heb ik toen een groen gewaad gemaakt en noemen we die hier Groene Godin." Zij trekt al 20 jaar rond met haar visueel theater, zoals ze het zelf noemt.