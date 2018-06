Plaetsen in Riethoven en Walik opgeknapt

OM vol lof over over­valster Bergeijk: ze maakt zelf schoon schip

30 mei DEN BOSCH - Er klonk woensdagmiddag nog net geen applaus van de advocaat en de officier in de Bossche rechtbank. Beiden waren vol lof over verdachte Bianca van den B. (34) en ook de rechters keken goedkeurend. De vrouw overviel vorig jaar een café in Bergeijk maar meldde zichzelf en spaarde zich in het strafbankje niet.