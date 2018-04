Pleidooi nekte LPB in Bergeijk

LPB over onderhande­lin­gen Bergeijk: 'onfatsoen­lijk'.

17 april BERGEIJK - Dat de LPB buiten de boot valt in het nieuwe Bergeijkse college, daar kan LPB-voorzitter Marianne van Eijndhoven nog vrede mee hebben. Maar over de manier waarop is ze niet te spreken. ,,Voor een partij die vier jaar het college loyaal heeft gesteund, worden we nu wel heel mager weggezet."