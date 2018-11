Prins Kwint van Koffiegat Westerhoven

Jan Kwinten is 26 jaar oud en werkzaam als accountant bij Govers Accountants/Adviseurs in Eindhoven. Hij speelt in het eerste elftal van ZSC en is daarnaast jeugdscheidsrechter. Ook is hij een fervent PSV-supporter. Prins Kwint is al jaren lid van de carnavalsgroep De Woeste Bende in Westerhoven. Ook zijn adjudanten zijn Willem van Poppel en Olav Kuylaars zijn daar fanatiek lid van . Samen met Vorst Adviseur is dit een sterke formatie voor het komende carnavalsseizoen.