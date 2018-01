Raad steunt vestiging kuikenboer in Walik

BERGEIJK - Al drie jaar praat de Bergeijkse gemeenteraad over de voorgenomen vestiging van een Veldhovense kuikenboer aan de Schaiksedijk in Walik (Riethoven). Donderdagavond kon de raad daarmee instemmen. De grote vraag was: Wat doet de Lokale Partij Bergeijk?

De LPB (vijf zetels) ging, als coalitiepartner van het CDA (acht zetels), uiteindelijk mee met het voorstel. De partij was daarin niet eensgezind. Raadslid Geert Antonis, zelf afkomstig uit Riethoven, stemde als enige LPB'er tegen. De oppositie, PvdA, RFS en RTJ stemden met vier zetels tegen en hadden graag meer collega-raadsleden aan hun zijde gezien.

De publieke tribune hadden ze in ieder geval mee. Tientallen inwoners van Walik, tegenstanders van de komst van de agrariër, hadden daar plaats genomen. Dat de plannen doorgaan, was daar een flinke domper. Met name PvdA en Raadslid Frank Smit deden hun uiterste best om de LPB het vuur aan de schenen te leggen.

Nieuwe stap

Groot voorstander was het CDA. ,,We maken ons op voor een nieuwe stap in dit dossier", aldus CDA-woordvoerder Ben Groenen. Wethouder Mathijs Kuijken beschreef dat er regels zijn waaraan de kuikenboer moet voldoen. ,,Binnen alle normen en kaders kunnen we daar een goed leefklimaat garanderen."

Smit haalde aan dat er tal van onderzoeken onder het voorstel lagen. ,,Alles lijkt me gericht op het realiseren van dat bedrijf. De GGD zegt dat er niks aan de hand is. Het college heeft hierin geen brugfunctie vervuld naar de inwoners van Walik, die daar vlakbij wonen." En, voegde hij daar aan toe, de LPB had al eerder aangeven tegen te stemmen.

Expertise

Nou, dat was de LPB helemaal niet van plan, gaf LPB-fractievoorzitter Mark Verhoeven aan. De rapportages van GGD en Waterschap gaven aan dat de vestiging van de kuikenboer zonder gevolgen was. ,,Dat is klip en klaar", zei hij. ,,De GGD heeft nu eenmaal de kennis en expertise in huis." Wel merkte hij op dat de gemeente nog in gesprek moest gaan met de ondernemer om te zoeken naar een mogelijke alternatieve locatie.