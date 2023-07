Raad van State eist nader stikstofonderzoek voor vleeskuikenbedrijf Luyksgestel

CDA Maashorst ziet fractie­voor­zit­ter afzwaaien: ‘We zijn trots dat we een burgemees­ter hebben gemaakt’

UDEN - In kleine kring waren de ambities van Maurits van den Bosch, die maandag werd voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Bladel geen geheim. Zo was zijn eigen club, het CDA in Maashorst, niet verrast. ,,Maar ik ben er niet blij mee.”