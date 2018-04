Riethoven sceptisch over geuruitstoot vleeskuikenbedrijf

Kroontje zoeken is een 'hit' in Luyksges­tel

11:45 LUYKSGESTEL - Sinds de start van het spel ‘Kroontje zoeken’ op 30 maart speuren Luyksgestelse groepjes met vlijt naar een verborgen kroon in het dorp. Het spel dat de jongerenclub De Prutsers bedacht als opmaat naar Koningsdag is een grote hit in het dorp.