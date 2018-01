Rommegatse zittingsavond ’t Loo: feest zoals feest bedoeld is

Nog één keer finishen en dan is het klaar voor Luc van de Huijgevoort

20 januari Córdoba halen, dat was het doel van Luc van de Huijgevoort. Dat is in elk geval gelukt: de dertiende etappe van de Dakar Rally eindigde in Córdoba. Maar hij is er nog niet. Zaterdag staat er nog één proef van 122 kilometer op het programma. Nog één keer finishen. ,,Nog maar een klein eindje en dan zit het erop.”