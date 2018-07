Scooterrijdster met hoofdletsel naar ziekenhuis na ongeval in Bergeijk

Dirk Jansen in Street of Fame in Weebosch

27 juli WEEBOSCH - Op zaterdag 1 september staat alweer de allerlaatste wedstrijd voor het Kempen Cup Klassement 2018 in Weebosch op de rol. De winnaar van vorig jaar Dirk Jansen (36) legde donderdagavond samen met rondemiss 2018 Eva de Backer zijn tegel in de Street of Fame in Weebosch.