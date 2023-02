Simon (83) zingt al 60 jaar bij het Westerhovense kerkkoor: ‘Zingen maakt me blij’

Op Gregoriaanse les

Houtappels maakte in 1963 zijn debuut bij het Westerhovense koor. “We hadden op zondagmiddag catechismusles gehad in de kerk van pastoor Piet Brands. Daarna gingen we met z’n allen, ook de pastoor, naar de voetbalwedstrijd kijken. Onderweg daar naartoe vroeg de pastoor of ik lid van het kerkkoor wilde worden. Daarvoor moest ik toen op Gregoriaanse les bij de pastoor/deken in Valkenswaard. We waren daar met z'n tienen bij die cursus, waarvan vijf uit Westerhoven,” vertelt hij, terwijl hij diep in zijn geheugen graaft.