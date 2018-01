Snoeibeurt voor Fressevenweg Bergeijk

BERGEIJK - Er werd gisteren hard gewerkt op de Fressevenweg in Bergeijk, tussen het kruispunt Eijkereind en het kruispunt Hoekerbeemden. Op de afgesloten weg stonden geparkeerde bedrijfswagens. Her en her klonk het geluid van snoeiwerkzaamheden en het vallen van lichte en zware boomtakken.

De Fressevenweg in Bergeijk krijgt een opknapbeurt. Niet de weg zelf, maar het groen langs de kant. De gemeente Bergeijk grijpt de gelegenheid aan omdat de buurman, de gemeente Valkenswaard, aan het werk moest met de Bergeijksedijk. Dat is het verlengde van de Fressenvenweg.

Valkenswaard pakt de weg zelf aan en daarvoor moest deze verbinding tussen Bergeijk en Valkenswaard compleet worden afgesloten. ,,Dat was een mooie reden voor Bergeijk om zelf ook langs de kant van de weg aan de slag te gaan", legt Ad Luijten van de gemeente Bergeijk, ter plekke aanwezig, uit.

Aan de Bergeijkse kant van de verbinding wordt glasvezel aangelegd. Stefan van Schaayk was gisteren bezig met collega's een kilometers lange sleuf te graven. Lekker rustig nu er geen verkeer is, meent hij. Voorbij het kruispunt Hoekerbeemden richting Valkenswaard wordt de glasvezel nog een eind doorgetrokken. Ook daar is de weg afgesloten. Behalve de gemeente Bergeijk zelf is de WVK actief op de weg.

Quote Dat was een mooie reden voor Bergeijk om zelf ook langs de kant van de weg aan de slag te gaan Ad Luijten van gemeente Bergeijk

De werkzaamheden zijn maandag begonnen. De bedoeling is dat het werk een week duurt en dat het verkeer maandag weer over de weg kan. ,,We gaan deze week goed gebruiken", gaat Luijten verder. ,,Omdat de weg dicht is, hebben we geen last van het verkeer."

Smal

De Fressevenweg is vrij smal. De aanwonenden klagen al jaren dat er te hard gereden wordt op de weg. Ook voor fietsers is het gevaarlijk, maar dat geldt tevens voor gemeentewerkers die er klusjes uit te voeren hebben. Bij het snoeien van de boomtakken is het al helemaal onwenselijk dat er verkeer onder de bomen rijdt.

,,Maar als onze mensen hier zwerfvuil opruimen, is het, als het verkeer over de Fressenvenweg kan rijden, erg gevaarlijk. Daarom is het fijn dat we nu ongestoord aan de slag kunnen."