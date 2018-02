Stappenplan Bergeijk voor energiemaatregelen

Meer dan 60 jongeren vorig jaar naar de spoedeisende hulp wegens al­co­hol­ver­gif­ti­ging in Zuid­oost-Bra­bant

27 februari EINDHOVEN/HELMOND - Bijna 80 keer rukte in 2017 een ambulance uit voor alcoholvergiftiging bij jongeren in Zuidoost-Brabant. Daarbij werden 63 jongeren naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gebracht, 15 minderjarigen konden ter plekke worden behandeld. In 2016 werden nog 88 jongeren behandeld voor alcoholvergiftiging. Eén minderjarige met teveel alcohol op was nog wel erg jong: dertien jaar.